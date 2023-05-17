РФ, імовірно, вирішила посилити тактичні наступальні дії в районі Бахмута - ISW

Російські збройні сили, ймовірно, взяли на себе зобов'язання посилити тактичні наступальні дії в районі Бахмута, незважаючи на те, що Україна зосередилася на обмежених і локальних контратаках, ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 16 травня.

"Глава так званої Донецької Народної Республіки (ДНР) Денис Пушилін заявив 16 травня, що російські сили посилили свої сили в районі Бахмута для стабілізації ситуації, а відомий російський блогер заявив, що чотири незазначені російські батальйони перекинуто на фланги навколо Бахмута, щоб запобігти проривам", - ідеться у звіті, оприлюдненому на сайті ISW.

Західні аналітики зазначають, що заяви РФ про підкріплення узгоджуються із заявою заступника міністра оборони України Ганни Маляр від 15 травня, в якій ідеться, що Росія перекидає додаткові повітрянодесантні сили з метою захисту флангів Бахмута, імовірно з інших ділянок фронту.

Станом на вівторок, 16 травня, окупанти продовжували домагатися незначних успіхів у самому Бахмуті, а міністерство оборони РФ продовжує стверджувати, що російські військові зосереджені на відбитті контратак ЗСУ навколо Бахмута.

"16 травня міноборони Росії заявило, що частини 4 мотострілецької бригади (2 армійський корпус т. зв. Луганської Народної Республіки) відбили 10 контратак українців у районі н. п. Іванівське (6 км на захід від Бахмута)", - ідеться в повідомленні.

Водночас ЗСУ продовжують вказувати на те, що Україна проводить набагато обмеженіші операції в районі Бахмута, ніж окупанти, які, найімовірніше, зосереджені на Бахмуті як відновлених основних зусиль.

Заступник міністра оборони України заявила у вівторок, 16 травня, що попри те, що ЗСУ за останні дні звільнили близько 20 кв. км території, РФ продовжує поступово наступати в Бахмуті.

Згідно із заявою командувача Східного угруповання військ України генерал-полковника Олександра Сирського, ЗСУ продовжують використовувати концепцію "активної оборони" під час контрударів у невстановлених районах біля Бахмута.

Офіційний представник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий підтвердив, що основною метою української оборонної операції в районі Бахмута є виснаження війська окупантів у цьому районі.

ISW геолокував оприлюднені 16 травня кадри з позиціями ЗСУ на південному заході Бахмута, які дають змогу припустити, що українські сили нещодавно домоглися обмежених успіхів у самому Бахмуті.

Згідно з геолокаційними кадрами, оприлюдненими 16 травня, ЗСУ домоглися незначних успіхів на схід від Оріхового-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута), хоча станом на 16 травня ISW не зафіксував будь-яких подальших успіхів українських військ навколо Бахмута.