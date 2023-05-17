Події

09:31 17.05.2023

РФ, імовірно, вирішила посилити тактичні наступальні дії в районі Бахмута - ISW

2 хв читати
РФ, імовірно, вирішила посилити тактичні наступальні дії в районі Бахмута - ISW

Російські збройні сили, ймовірно, взяли на себе зобов'язання посилити тактичні наступальні дії в районі Бахмута, незважаючи на те, що Україна зосередилася на обмежених і локальних контратаках, ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 16 травня.

"Глава так званої Донецької Народної Республіки (ДНР) Денис Пушилін заявив 16 травня, що російські сили посилили свої сили в районі Бахмута для стабілізації ситуації, а відомий російський блогер заявив, що чотири незазначені російські батальйони перекинуто на фланги навколо Бахмута, щоб запобігти проривам", - ідеться у звіті, оприлюдненому на сайті ISW.

Західні аналітики зазначають, що заяви РФ про підкріплення узгоджуються із заявою заступника міністра оборони України Ганни Маляр від 15 травня, в якій ідеться, що Росія перекидає додаткові повітрянодесантні сили з метою захисту флангів Бахмута, імовірно з інших ділянок фронту.

Станом на вівторок, 16 травня, окупанти продовжували домагатися незначних успіхів у самому Бахмуті, а міністерство оборони РФ продовжує стверджувати, що російські військові зосереджені на відбитті контратак ЗСУ навколо Бахмута.

"16 травня міноборони Росії заявило, що частини 4 мотострілецької бригади (2 армійський корпус т. зв. Луганської Народної Республіки) відбили 10 контратак українців у районі н. п. Іванівське (6 км на захід від Бахмута)", - ідеться в повідомленні.

Водночас ЗСУ продовжують вказувати на те, що Україна проводить набагато обмеженіші операції в районі Бахмута, ніж окупанти, які, найімовірніше, зосереджені на Бахмуті як відновлених основних зусиль.

Заступник міністра оборони України заявила у вівторок, 16 травня, що попри те, що ЗСУ за останні дні звільнили близько 20 кв. км території, РФ продовжує поступово наступати в Бахмуті.

Згідно із заявою командувача Східного угруповання військ України генерал-полковника Олександра Сирського, ЗСУ продовжують використовувати концепцію "активної оборони" під час контрударів у невстановлених районах біля Бахмута.

Офіційний представник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий підтвердив, що основною метою української оборонної операції в районі Бахмута є виснаження війська окупантів у цьому районі.

ISW геолокував оприлюднені 16 травня кадри з позиціями ЗСУ на південному заході Бахмута, які дають змогу припустити, що українські сили нещодавно домоглися обмежених успіхів у самому Бахмуті.

Згідно з геолокаційними кадрами, оприлюдненими 16 травня, ЗСУ домоглися незначних успіхів на схід від Оріхового-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута), хоча станом на 16 травня ISW не зафіксував будь-яких подальших успіхів українських військ навколо Бахмута.

 

Теги: #війна #isw

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:45 17.05.2023
РФ втратила кілька "Кинджалів" під час спроб нейтралізувати українську ППО - британська розвідка

РФ втратила кілька "Кинджалів" під час спроб нейтралізувати українську ППО - британська розвідка

18:01 16.05.2023
Потенціал РФ для серйозних наступальних дій абсолютно вичерпаний - Буданов

Потенціал РФ для серйозних наступальних дій абсолютно вичерпаний - Буданов

10:08 16.05.2023
Ватажок ПВК "Вагнер" пропонував українській розвідці розкрити російські позиції в обмін на здачу Бахмута - ISW

Ватажок ПВК "Вагнер" пропонував українській розвідці розкрити російські позиції в обмін на здачу Бахмута - ISW

09:50 16.05.2023
ЗСУ домоглися тактичного прогресу в районі Бахмута - британська розвідка

ЗСУ домоглися тактичного прогресу в районі Бахмута - британська розвідка

07:39 16.05.2023
Ісландія передасть Україні польовий шпиталь

Ісландія передасть Україні польовий шпиталь

07:20 16.05.2023
Росіяни використовують школу для розміщення особового складу і техніки на окупованих територіях

Росіяни використовують школу для розміщення особового складу і техніки на окупованих територіях

18:49 15.05.2023
Всеукраїнська рада церков підтримує створення Міжнародного трибуналу для РФ за злочин агресії проти України

Всеукраїнська рада церков підтримує створення Міжнародного трибуналу для РФ за злочин агресії проти України

13:36 15.05.2023
У Гаазі буде створено реєстр руйнувань, завданих Росією в її війні проти України - фон дер Ляєн

У Гаазі буде створено реєстр руйнувань, завданих Росією в її війні проти України - фон дер Ляєн

10:09 15.05.2023
Унаслідок війни 70 дитсадків зруйновано, понад 1 тис. пошкоджено, 846 розташовані на окупованих територіях - МОН

Унаслідок війни 70 дитсадків зруйновано, понад 1 тис. пошкоджено, 846 розташовані на окупованих територіях - МОН

09:54 15.05.2023
Росія почала частіше завдавати безпілотних і ракетних ударів, щоб знизити здатність України вести контрнаступ - ISW

Росія почала частіше завдавати безпілотних і ракетних ударів, щоб знизити здатність України вести контрнаступ - ISW

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України знищили 610 окупантів, 9 танків, 16 артсистем, 17 бронемашин і 16 БПЛА за добу

Для створення широкої авіаційної коаліції із закупівлі винищувачів для України немає перешкод

У Миколаєві внаслідок вибухів постраждала жінка

Кулеба про майбутній саміт G7: зброя, літаки, санкції, гарантії безпеки для України - ключові теми

Зеленський закликав лідерів Ради Європи до "стовідсоткової єдності" – виступ на саміті

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли лікарню в Бериславі

У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу загинув мирний житель

Країни G7 на саміті в Хіросімі мають намір вжити нових заходів проти РФ

Щонайменше шість будинків постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки Миколаєва

На Донеччині в результаті ворожих обстрілів загинула одна людина, поранено ще сімох

Окупанти за добу випустили 406 снарядів по території Херсонської області

ЗС України знищили 610 окупантів, 9 танків, 16 артсистем, 17 бронемашин і 16 БПЛА за добу

ВТРАТИ РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ ВІД ПОЧАТКУ ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ СЯГНУЛИ ПОНАД 200 ТИС. ОДИНИЦЬ ОСОБОВОГО СКЛАДУ - ГЕНШТАБ ЗСУ

Ворог уночі завдав ракетного удару по торговельному центру Миколаєва, є поранений

Ворог продовжує використовувати дошкільні заклади для розміщення особового складу військ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА