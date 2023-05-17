Події

08:57 17.05.2023

У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу загинув мирний житель

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У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу загинув мирний житель

За минулу добу обстрілу російських окупаційних військ зазнали щонайменше 24 населених пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

"Авіаударів ворога зазнали Бударки, Вільшана, Кислівка, Котлярівка та Табаївка, під артилерійським та мінометним вогнем були Козача Лопань, Нестерне, Стариця, Дворічанське, Кам'янка, Дворічна, Куп’янськ, Вовчанськ та інші населені пункти. Внаслідок обстрілу Куп'янська, на жаль, загинув цивільний чоловік 50 років", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в Богуславці ворожим обстрілом було пошкоджено щонайменше 3 приватні житлові будинки, господарські будівлі та об'єкти інфраструктури.

Синєгубов наголосив, що окупанти посилюють обстріли Харківщини, причому об'єктами їхніх атак є переважно цивільні об'єкти.

"Російські окупанти посилюють терористичні атаки на мирне населення області, використовуючи усю наявну зброю – ствольну та реактивну артилерію, міномети, авіацію, безпілотники, ракетне озброєння та стрілецьку зброю. За офіційними даними, протягом останнього місяця ворог понад 140 разів обстрілював Харківщину. Зокрема 24 обстріли - ракетні. Цілями російської армії є переважно цивільні об'єкти та мирне населення, що порушує норми міжнародного гуманітарного права", - написав Синєгубов.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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