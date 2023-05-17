Щонайменше шість будинків постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки Миколаєва
Унаслідок нічного ракетного обстрілу російських окупаційних військ Миколаєва постраждали щонайменше 6 багатоповерхових будинків, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
"Щонайменше 6 багатоповерхівок постраждали під час нічних обстрілів. Також фахівці адміністрації району обстежують приватний сектор", - написав Сєнкевич у телеграм-каналі.
Мер зазначив, що пізніше повідомить детальну інформацію.
Також він додав, що частково зруйновано торговельний центр і автосалон, пошкоджено магазини і зупинку громадського транспорту, влучання по об'єкту промислової інфраструктури.
"Поки відомо про одну постраждалу людину", - написав він.
На місцях працюють комунальники.
"Приберемо територію від уламків і сміття, зашиємо вікна", - підсумував мер міста.