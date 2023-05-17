ЗС України знищили 610 окупантів, 9 танків, 16 артсистем, 17 бронемашин і 16 БПЛА за добу

За минулу добу понеділка, 16 травня, ЗС України знищили 610 російських окупантів, 9 танків, 16 артсистем, 17 бронемашин і 16 БПЛА, повідомили в Генштабі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 200 590 (+610) осіб ліквідовано, танків - 3771 (+9) од, бойових броньованих машин - 7365 (+17) од, артилерійських систем - 3166 (+16) од, РСЗВ - 562 (+0) од, засобів ППО - 318 (+2) од, літаків - 308 (+0) од, гелікоптерів - 294 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2748 (+16), крилаті ракети - 982 (+9), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6067 (+19) од, спеціальна техніка - 417 (+7)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.