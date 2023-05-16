Події

22:02 16.05.2023

У Дрогобичі зіткнулися вантажівка і маршрутка, постраждало 12 осіб

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У Дрогобичі зіткнулися вантажівка і маршрутка, постраждало 12 осіб

12 осіб постраждали внаслідок ДТП у райцентрі Дрогобич Львівської області, повідомляє відділ комунікації головного управління Нацполіції у Львівській області.

За попередніми даними поліції, близько 17:30 на вулиці Стрийській у Дрогобичі водій вантажівки "Рено" виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з рейсовим автобусом "Стрий-Дрогобич".

"На момент зіткнення в автобусі перебували 10 пасажирів, попередньо, всі повнолітні. Усіх учасників ДТП доправлено до лікарні, їм надають необхідну допомогу", - зазначено в повідомленні.

Поліцейські з'ясовують причини та всі обставини аварії для належної правової кваліфікації ДТП.

Теги: #дтп #маршрутка #львівська

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