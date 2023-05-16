Українська авіація за добу завдала 13 ударів по районах зосередження противника

Авіація Сил оборони України за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки супротивника, а також 3 - по зенітно-ракетних комплексах супротивника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"За цю добу наші захисники знищили 1 іранський ударний БпЛА "Shahed" та 2 розвідувальних дрони", - йдеться в повідомленні у фейсбуці.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 5 районів зосередження живої сили, 3 станції радіоелектронної боротьби, 2 склади боєприпасів противника та 1 пункт паливно-мастильних матеріалів окупантів.