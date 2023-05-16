Трьом жителям Чернігівщини повідомлено про підозру у вбивстві сім'ї з Києва - Офіс генпрокурора

Правоохоронці повідомили трьом жителям Чернігівської області про підозру в умисному вбивстві сім'ї з Києва, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом місцевим жителям в умисному вбивстві, за попередньою змовою групою осіб (п. 1, 2, 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України)", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі у вівторок.

Згідно з даними слідства, підозрювані розстріляли автомобіль сім'ї з міста Києва, яка вирушила до Чернігівської області з метою купівлі автомобіля, крім цього, злочинці заволоділи майном убитих.

Підозрювані підпалили транспортний засіб, щоб приховати сліди вбивства, і закопали тіла загиблого подружжя та їхнього 4-річного сина неподалік від місця скоєння злочину.

Злочинців затримано. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Заходи з викриття здійснювали слідчі ГУ НП у Чернігівській області, співробітники УСР в області ДСР Нацполіції за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.

Триває досудове розслідування.