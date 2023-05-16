Харківські прикордонники приземлили російський БПЛА "Картограф"

У Харківській області бійці Держприкордонслужби України виявили російський безпілотний літальний апарат, який перетнув державний кордон і летів углиб території України, вони приземлили його за допомогою спеціальних технічних засобів.

"Ним (приземленим БПЛА - ІФ-У) виявився секретний апарат, призначений для створення планів місцевості, так званий "Картограф". Він має камеру з 12 об'єктивами і входить до сімейства багатоцільових безпілотних комплексів "Птеро", - повідомляє Східне регіональне управління Держприкордонслужби України.

У прикордонній службі зазначають, що такі БПЛА окупанти використовують для повітряної розвідки.