Події

16:34 16.05.2023

Харківські прикордонники приземлили російський БПЛА "Картограф"

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У Харківській області бійці Держприкордонслужби України виявили російський безпілотний літальний апарат, який перетнув державний кордон і летів углиб території України, вони приземлили його за допомогою спеціальних технічних засобів.

"Ним (приземленим БПЛА - ІФ-У) виявився секретний апарат, призначений для створення планів місцевості, так званий "Картограф". Він має камеру з 12 об'єктивами і входить до сімейства багатоцільових безпілотних комплексів "Птеро", - повідомляє Східне регіональне управління Держприкордонслужби України.

У прикордонній службі зазначають, що такі БПЛА окупанти використовують для повітряної розвідки.

Теги: #держприкордонслужба #бпла

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