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15:59 16.05.2023

У Чернівецькій області заборонили діяльність УПЦ (МП)

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У Чернівецькій області заборонили діяльність УПЦ (МП)

Депутати Чернівецької обласної ради на засіданні у вівторок проголосували за заборону діяльності на території Чернівецької області організацій, які мають доведений церковно-канонічний зв'язок із країною-агресором, повідомив голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк.

"Рішення ухвалили під час розгляду питання про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій на території Чернівецької області. Тепер справа за релігійними громадами та місцевою владою. Люди повинні розуміти, що не може релігійна громада, центр управління якою розташований у країні-агресорі, проводити богослужіння в наших містах і селах", - написав Запаранюк у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, 27 квітня Чернівецька міська рада на засіданні ухвалила рішення щодо припинення користування Українською православною церквою (Московського патріархату) 22 земельними ділянками на території громади.

Раніше, 10 квітня, було опубліковано електронну петицію, у якій пропонують розірвати всі договори міста з релігійною громадою УПЦ (МП). Петиція зібрала майже вдвічі більше за необхідну кількість голосів. Водночас петиція Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) про те, щоб не забороняти їхню діяльність у громаді, станом на 26 квітня набрала 279 із 250 необхідних голосів.

Джерело: https://t.me/chernivetskaODA/4479

Теги: #упц_мп #чернівецька_область

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