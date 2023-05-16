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13:37 16.05.2023

Судді Верховного Суду отримали кошти за ухвалення рішення на користь власника групи "Фінанси та Кредит" - НАБУ

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Судді Верховного Суду отримали кошти за ухвалення рішення на користь власника групи "Фінанси та Кредит" - НАБУ

Судді Верховного Суду отримали неправомірну вигоду за ухвалення рішення на користь власника групи "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго, повідомив директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос.

У вівторок на брифінгу в Києві Кривонос розповів, що НАБУ отримало інформацію про діяльність злочинного угруповання із залученням посередників-суддів, керівництва судової гілки влади.

За його словами, НАБУ здійснило комплекс оперативно-технічних заходів із залученням детектива під прикриттям.

"Було зафіксовано низку контактів власника фінансової групи "Фінанси та Кредит" з одним із власників адвокатського об'єднання, яке використовували для прикриття злочинної діяльності. Була домовленість між власником цієї групи і власником цього адвокатського об'єднання про передання неправомірної вигоди на користь високопоставлених осіб суду за ухвалення необхідного для цього підприємця рішення", - розповів директор НАБУ.

Кривонос повідомив, що 15 березня мало відбутися судове засідання, але його було перенесено, щоб "відтягнути час для акумулювання певних коштів і досягнення домовленостей".

Він уточнив, що паралельно відбувалося передання коштів від бізнесмена адвокату. "19 квітня Верховний Суд ухвалив рішення, а на початку травня адвокат - учасник цього злочинного угруповання отримав від керівництва Верховного Суду вказівку про розподіл цієї неправомірної вигоди серед суддів-учасників цього злочинного угруповання", - зазначив він.

За словами директора НАБУ, 3 травня було отримано "перший транш" неправомірної вигоди, а 15 травня - другу частину хабара, на якій і було "зафіксовано "на гарячому" керівництво Верховного Суду".

Зі свого боку Жеваго заперечує причетність до ситуації навколо Верховного Суду.

Теги: #корупція #набу #верховний_суд

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