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12:06 16.05.2023

Резніков про нічну атаку: Черговий неймовірний успіх ЗСУ, російській зброї можна і потрібно протиставити західну

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Резніков про нічну атаку: Черговий неймовірний успіх ЗСУ, російській зброї можна і потрібно протиставити західну

Міністр оборони України Олексій Резніков відзначив успіх українських захисників у відбитті ворожої атаки в ніч проти вівторка, наголосивши, що російській зброї можна і потрібно протиставити західну.

"Черговий неймовірний успіх Повітряних сил України! Минулої ночі наші захисники неба збили шість російських гіперзвукових ракет "Кинджал" і ще 12 ракет", - написав Резніков у твіттері.

Міністр наголосив, що у російських терористів немає шансів здобути перемогу над Україною.

"Їхній зброї можна і потрібно протиставити західну. Спасибі військовослужбовцям наших Повітряних сил і нашим державам-партнерам, які вклали кошти в гарантування безпеки неба над Україною і всією Європою", - додав він.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що приблизно о 03:30, у вівторок, 16 травня, із шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", дев'ять крилатих ракет "Калібр" - із кораблів у Чорному морі й три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М").

Усі 18 ракет знищені силами і засобами протиповітряної оборони Повітряних сил ЗС України. Крім того, в ніч на 16 травня противник атакував ударними дронами типу Shahed-136/131, а також здійснював повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – "Орлан-10", SuperCum.

 

Теги: #ракети #обстріл #резніков #ппо

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