Події

08:54 16.05.2023

Окупанти атакували шістьма ракетами типу "Кинджал", усі збиті

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Окупанти атакували шістьма ракетами типу "Кинджал", усі збиті

Близько 03:30, у вівторок, 16 травня, російські окупанти атакували Україну з північного, південного і східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського і наземного базування, повідомляє головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.

"Із шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" - із кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М"). Усі 18 ракет знищені силами і засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України. Крім того, в ніч на 16 травня противник атакував ударними дронами типу Shahed-136/131, а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня - Орлан-10, SuperCum", - ідеться в повідомленні Залужного на фейсбук-сторінці у вівторок.

 

 

 

Теги: #рф #обстріл

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