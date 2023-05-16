Події

11:47 16.05.2023

Під час відновлення ЛЕП у Харківській області сапери знешкодили рекордну кількість мін - обленерго

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Під час відновлення ЛЕП у Харківській області сапери знешкодили рекордну кількість мін - обленерго

Сапери знешкодили 250 протитанкових мін, закладених під лінією електропередачі 35 кВ між селами Гракове і Мосьпанове (Чугуївський р-н Харківської обл.), що є рекордною кількістю, повідомляє пресслужба АТ "Харківобленерго".

"Це рекордна кількість мін за весь час роботи високовольтного РЕМ, ми такого ще не бачили. Сапери деактивували їх та вивезли з місця виконання робіт. Далі ми вже змогли продовжувати тут працювати із залученням спецтехніки - крану, вишки та ямобуру", - наводить слова начальника Харківського високовольтного району електричних мереж (РЕМ) "Харківобленерго" Олександра Гануса пресслужба.

За його словами, міни були розташовані дуже щільно, між двома прольотами, на лінії протяжністю лише 300 м.

Ганус повідомив також, що роботи з відновлення ЛЕП, яка забезпечує електроенергією с. Мосьпанове, вже на завершальному етапі.

Теги: #енергетика #міни #харківобленерго

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