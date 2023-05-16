СБУ повідомила про підозру підсанкційному олігарху Фуксу

Служба безпеки України викрила підсанкційного олігарха Павла Фукса на масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами України та систематичному ухиленні від податків.

"На підставі зібраних доказів Фуксу та двом топменеджерам холдингу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). У межах кримінального провадження накладено арешт на корпоративні права та рахунки 101 задіяної у протиправній діяльності компанії, права вимоги за понад 1 600 викупленими кредитами, понад 240 об’єктів нерухомості і транспортних засобів учасників схеми. Частину арештованих активів уже передано в управління АРМА", - повідомляється на сайті СБУ у вівторок.

За даними спецслужби, з 2018 року Фукс незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 млрд грн. Його холдинг підшукував підприємства енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей України, які мали кредити у збанкрутілих банках, і викуповував у цих банків кредитні зобов'язання цих підприємств, що давало змогу втручатися в їхню господарську діяльність. Потім активи українських заводів та інфраструктурних об'єктів заморожували, блокували їх діяльність або доводили до банкрутства.

"Фукс та його спільники ретельно приховували джерела фінансування оборудок та реальних "замовників" через складні фінансові махінації. Для цього використовували понад 100 афілійованих комерційних структур. У ході цих махінацій зловмисники отримували надприбутки та ухилялися від сплати податків. Наприклад, лише від однієї з таких оборудок сума збитків, завданих державі, сягає майже 100 млн грн", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про запровадження персональних санкцій проти українського та російського бізнесменів Дмитра Фірташа та Павла Фукса ще у 2021 році. У пакеті санкцій проти Фукса і Фірташа - блокування активів, обмеження торговельних операцій, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, анулювання або призупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, санкції щодо Фукса застосовано через компанію "Голден Деррік". Він пояснив, що йдеться про 19 ліцензій на видобуток вуглеводнів, які РНБО вирішила анулювати 19 березня цього року. Данілов пояснив, що ці 19 компаній були зареєстровані 6 грудня 2018 року однією людиною - Віталієм Лупетою за однією адресою в Олександрії (Кіровоградська обл.). "І через дуже короткий час ця людина отримала 19 ліцензій на вуглеводні... Ми вважаємо, що за цими діями стоять представники РФ", - зазначив Данілов.