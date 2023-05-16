Міністр юстиції Хорватії відвідав Ірпінь і побачив наслідки російської агресії в місті

Міністр юстиції та управління Республіки Хорватія Іван Малениця відвідав місто Ірпінь (Київська обл.) і побачив наслідки ворожого вторгнення, повідомив мер міста.

"Сьогодні представники делегації з Республіки Хорватія на власні очі побачили наслідки варварського вторгнення Росії в Україну. Під час візиту розповів гостям про жахливі злочини російської армії в Ірпені та історію боротьби нашої громади. Оглянули Романівський міст, що став єдиною дорогою життя тисяч мешканців міста та регіону, "цвинтар" знищених автомобілів і житловий комплекс "Ірпінські Липки", - написав голова Ірпінської громади Олександр Маркушин у телеграм-каналі в понеділок.

Маркушин наголосив, що хорватський уряд від самого початку війни підтримував Україну і засуджував російську агресію. Мер подякував Івану Малениці за чітку позицію та підтримку Ірпінської громади.