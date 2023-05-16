Події

07:17 16.05.2023

За добу окупанти завдали понад 50 ракетних і авіаударів, здійснили 50 обстрілів із РСЗВ

2 хв читати
За добу окупанти завдали понад 50 ракетних і авіаударів, здійснили 50 обстрілів із РСЗВ

За минулу добу ворог завдав 2 ракетних удари по Костянтинівці Донецької області, РФ здійснила 48 авіаударів і понад 50 обстрілів із РСЗВ, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"За минулу добу зафіксовано 2 ракетні удари по Костянтинівці Донецької області із застосуванням ворогом ЗРК С-300. Крім того, російська федерація завдала 48 авіаційних ударів і здійснила понад 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню", - йдеться в ранковому зведенні у фейсбуці у вівторок.

Зокрема, противник на сіверському та слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Єліне, Медведівка і Мурав’ї Чернігівської області; Вовківка, Манухівка, Стукалівка, Іскрисківщина, Волфине, Шпиль і Степок Сумської області, а також Козача Лопань, Гоптівка, Лук’янці, Гатище, Бударки, Нестерне, Кругле, Землянки, Стариця на Харківщині.

На куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічанське, Кам'янка, Красне Перше, Митрофанівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На лиманському напрямку росіяни завдали авіаційного удару поблизу Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали, зокрема, Макіївка та Білогорівка Луганської області і Верхньокам’янське та Спірне - Донецької.

На бахмутському напрямку ворог від ворожих обстрілів постраждали Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Дружба, Олександро-Шультине, Північне, Залізне, Петрівка, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів по Авдіївці, обстріляв з артилерії Степове, Ласточкине, Авдіївку, Первомайське та Карлівку Донецької області.

На мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника у міста Мар’їнка. Водночас, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив обстріли населених пунктів. Серед них - Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Шахтарське.

На запорізькому та херсонському напрямках противник завдав авіаційних ударів по населених пунктах Вільне Поле Донецької області; Мала Токмачка - Запорізької та Станіслав і Кізомис на Херсонщині. Поміж тим, здійснив обстріли населених пунктів Бурлацьке, Вільне Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка, Оріхів та Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області, а також міста Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:04 16.05.2023
ЗС України знищили 520 окупантів, 13 артсистем, 12 бронемашин і 12 БПЛА за добу

ЗС України знищили 520 окупантів, 13 артсистем, 12 бронемашин і 12 БПЛА за добу

07:20 16.05.2023
Росіяни використовують школу для розміщення особового складу і техніки на окупованих територіях

Росіяни використовують школу для розміщення особового складу і техніки на окупованих територіях

07:10 16.05.2023
ЗС України за добу відбили 49 ворожих атак

ЗС України за добу відбили 49 ворожих атак

07:06 16.05.2023
Авіація завдала по ворогу дев’ять авіаударів за добу

Авіація завдала по ворогу дев’ять авіаударів за добу

19:01 15.05.2023
Сили оборони завдали за добу ударів по дев'яти місцях скупчення окупантів - Генштаб ЗСУ

Сили оборони завдали за добу ударів по дев'яти місцях скупчення окупантів - Генштаб ЗСУ

18:59 15.05.2023
За добу на сході України відбулося 37 зіткнень, Бахмут і Мар'їнка, як і раніше, в епіцентрі бойових дій - Генштаб ЗСУ

За добу на сході України відбулося 37 зіткнень, Бахмут і Мар'їнка, як і раніше, в епіцентрі бойових дій - Генштаб ЗСУ

18:53 15.05.2023
Окупанти погрожують жителям окупованих районів, які не хочуть відмовлятися від громадянства України, - Генштаб ЗСУ

Окупанти погрожують жителям окупованих районів, які не хочуть відмовлятися від громадянства України, - Генштаб ЗСУ

18:51 15.05.2023
Окупанти завдали 38 авіа- і двох ракетних ударів по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

Окупанти завдали 38 авіа- і двох ракетних ударів по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

08:39 15.05.2023
ЗС України ліквідували 580 окупантів, 21 артсистему, 24 БПЛА і 3 крилаті ракети

ЗС України ліквідували 580 окупантів, 21 артсистему, 24 БПЛА і 3 крилаті ракети

07:42 15.05.2023
Росіяни проводять насильницьку мобілізацію в Херсонській області

Росіяни проводять насильницьку мобілізацію в Херсонській області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти атакували шістьма ракетами типу "Кинджал", усі збиті

ЗС України знищили 520 окупантів, 13 артсистем, 12 бронемашин і 12 БПЛА за добу

Відбудеться брифінг керівників НАБУ і САП стосовно корупції у Верховному Суді

У Києві троє постраждалих унаслідок ракетної атаки окупантів

Угорщина заблокувала транш Європейського фонду миру на зброю для України

ОСТАННЄ

На Київщині може бути чути звуки вибухів – відбуваються роботи на гранітному родовищі та знищення вибухонебезпечних предметів

Унаслідок обстрілів Донеччини загинули чотири людини, ще четверо поранені - голова ОВА

За добу російські війська завдали 90 ударів по 14 містах і селах Запорізької області - Голова ОВА

Уламки ракети впали на територію Київського зоопарку, тварини не постраждали - мер

РФ обстріляла Херсонщину 80 разів за минулу добу, шестеро людей поранені - ОВА

Над Миколаївщиною збито чотири ракети, ворог здійснив артобстріл Миколаївського району, обійшлося без жертв

Частка нелегального ринку тютюнових виробів перевищила 20% - нардеп

Окупанти атакували шістьма ракетами типу "Кинджал", усі збиті

Міністерство охорони здоров’я створить робочу групу із представників держави, бізнесу та міжнародних організацій для реформування медицини

Окупанти обстріляли три райони Харківщини за добу, два мирних жителі загинули, один поранений

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА