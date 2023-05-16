За добу окупанти завдали понад 50 ракетних і авіаударів, здійснили 50 обстрілів із РСЗВ

За минулу добу ворог завдав 2 ракетних удари по Костянтинівці Донецької області, РФ здійснила 48 авіаударів і понад 50 обстрілів із РСЗВ, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"За минулу добу зафіксовано 2 ракетні удари по Костянтинівці Донецької області із застосуванням ворогом ЗРК С-300. Крім того, російська федерація завдала 48 авіаційних ударів і здійснила понад 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню", - йдеться в ранковому зведенні у фейсбуці у вівторок.

Зокрема, противник на сіверському та слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Єліне, Медведівка і Мурав’ї Чернігівської області; Вовківка, Манухівка, Стукалівка, Іскрисківщина, Волфине, Шпиль і Степок Сумської області, а також Козача Лопань, Гоптівка, Лук’янці, Гатище, Бударки, Нестерне, Кругле, Землянки, Стариця на Харківщині.

На куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічанське, Кам'янка, Красне Перше, Митрофанівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На лиманському напрямку росіяни завдали авіаційного удару поблизу Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали, зокрема, Макіївка та Білогорівка Луганської області і Верхньокам’янське та Спірне - Донецької.

На бахмутському напрямку ворог від ворожих обстрілів постраждали Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Дружба, Олександро-Шультине, Північне, Залізне, Петрівка, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів по Авдіївці, обстріляв з артилерії Степове, Ласточкине, Авдіївку, Первомайське та Карлівку Донецької області.

На мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника у міста Мар’їнка. Водночас, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив обстріли населених пунктів. Серед них - Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Шахтарське.

На запорізькому та херсонському напрямках противник завдав авіаційних ударів по населених пунктах Вільне Поле Донецької області; Мала Токмачка - Запорізької та Станіслав і Кізомис на Херсонщині. Поміж тим, здійснив обстріли населених пунктів Бурлацьке, Вільне Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка, Оріхів та Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області, а також міста Херсон.