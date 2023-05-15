Події

21:00 15.05.2023

Російські війська обстріляли Нікополь, поранено трьох людей, серед них - підліток

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Російські війська обстріляли Нікополь, поранено трьох людей, серед них - підліток

Унаслідок масованих артилерійських обстрілів Нікопольського району Дніпропетровської області постраждали троє людей, серед них 14-річний підліток, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Сьогодні ворог накривав артилерійським вогнем Нікопольщину. Під удар потрапила Червоногригорівська громада, та найдужче – сам Нікополь. По місту поцілили майже три десятки снарядів", - написав він у телеграм-каналі в понеділок увечері.

"На цю хвилину вiдомо про трьох постраждалих. Серед них – 14-річна дівчина. Її госпіталізували, стан нині задовільний. Ще двоє чоловіків, 61 та 42 років, лікуватимуться амбулаторно", - повідомив Лисак.

За його даними, внаслідок обстрілів у Нікополі виникло декілька пожеж - "горіли господарські споруди та об'єкт інфраструктури. Усюди з вогнем рятувальники вже впоралися". Також пошкоджено 14 п'ятиповерхових житлових будинків, 7 приватних будинків, знищено одну господарську споруду, ще 8 розбито.

"Зачепило й п’ять автівок. Є руйнування на трьох приватних підприємствах та СТО", - додав Лисак.

 

Теги: #обстріл #нікополь

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