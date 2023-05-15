Новим головою Міжнародної організації з міграції стане Емі Поуп

Новою гендиректоркою Міжнародної організації з міграції (МОМ) обрали ексрадницю президента США Емі Поуп, вона розпочне виконувати свої обов'язки в жовтні.

"Країни-члени МОМ обрали наступною гендиректоркою Емі Поуп. Вона стане першою жінкою, яка очолює організацію, і приступить до виконання обов'язків з 1 жовтня 2023 року на п'ять років", - ідеться в повідомленні МОМ у твіттері.

Поуп змінить на посаді Антоніу Віторіну, який очолював організацію з 2018 року.

З 2013 до 2015 рік Поуп була спеціальною помічницею президента США і старшою директоркою з питань транскордонної безпеки. У 2015-2017 роках вона обіймала посаду заступниці радника президента з національної безпеки. У 2021 році Поуп стала старшою радницею з міграції президента США Джо Байдена. У травні 2021 року її призначили заступницею гендиректора МОМ із питань управління та реформ, вона вступила на цю посаду 1 вересня 2021 року.