Лісовий: тенденція виїзду учнів після 11-го класу за кордон є, але вона не масова

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє, що тенденція виїзду учнів після 11-го класу за кордон є, але вона не масова.

"Я не сказав би, що це масово, але тенденція така є. Безумовно, у нас є ряд задумок, як помʼякшити таку негативну тенденцію, не довівши її до рівня загрози", - сказав Лісовий журналістам у вівторок в Києві, відповідаючи на питання про виїзд дітей з України після 11-го класу.

Міністр підкреслив, що перше питання щодо міграції, і не лише, старшокласників, повʼязано з безпекою.

На запитання агентства "Інтерфакс-Україна, чи справедлива теза віцепрем’єра і міністра національної єдності України Олексія Чернишова, що всі українські діти, які повернуться із-за кордону, незалежно від рівня знань, мають отримати місце в українській школі, Лісовий відповів ствердно.

"Більше того, місця для українських дітей, які будуть повертатися із-за кордону, є. Сьогодні ми маємо дуже багато недоукомплектованих шкіл. Школи із задоволенням забирають собі дітей. Тут взагалі немає проблеми, це абсолютно правильна політика", - додав міністр.