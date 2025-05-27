Інтерфакс-Україна
Події
13:56 27.05.2025

Лісовий: тенденція виїзду учнів після 11-го класу за кордон є, але вона не масова

1 хв читати
Лісовий: тенденція виїзду учнів після 11-го класу за кордон є, але вона не масова

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє, що тенденція виїзду учнів після 11-го класу за кордон є, але вона не масова.

"Я не сказав би, що це масово, але тенденція така є. Безумовно, у нас є ряд задумок, як помʼякшити таку негативну тенденцію, не довівши її до рівня загрози", - сказав Лісовий журналістам у вівторок в Києві, відповідаючи на питання про виїзд дітей з України після 11-го класу.

Міністр підкреслив, що перше питання щодо міграції, і не лише, старшокласників, повʼязано з безпекою.

На запитання агентства "Інтерфакс-Україна, чи справедлива теза віцепрем’єра і міністра національної єдності України Олексія Чернишова, що всі українські діти, які повернуться із-за кордону, незалежно від рівня знань, мають отримати місце в українській школі, Лісовий відповів ствердно.

"Більше того, місця для українських дітей, які будуть повертатися із-за кордону, є. Сьогодні ми маємо дуже багато недоукомплектованих шкіл. Школи із задоволенням забирають собі дітей. Тут взагалі немає проблеми, це абсолютно правильна політика", - додав міністр.

Теги: #лісовий #міносвіти #міграція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:06 27.05.2025
Якщо буде знайдено додаткове фінансування, то сума "вчительської доплати" може бути збільшена в 2026р - Лісовий

Якщо буде знайдено додаткове фінансування, то сума "вчительської доплати" може бути збільшена в 2026р - Лісовий

13:41 27.05.2025
Міносвіти готово підтримувати ідею про дозвіл передавати держуніверситети в управління - Лісовий

Міносвіти готово підтримувати ідею про дозвіл передавати держуніверситети в управління - Лісовий

12:58 27.05.2025
Лісовий назвав умови для проведення лінійок до "останнього дзвоника" в традиційному форматі

Лісовий назвав умови для проведення лінійок до "останнього дзвоника" в традиційному форматі

12:26 27.05.2025
Лісовий про проєкт "Президентського університету": чи буде будуватися новий університет покаже час і ресурси

Лісовий про проєкт "Президентського університету": чи буде будуватися новий університет покаже час і ресурси

17:59 19.05.2025
Міносвіти запропонувало зміни до порядку та умови здобуття середньої освіти в умовах воєнного стану

Міносвіти запропонувало зміни до порядку та умови здобуття середньої освіти в умовах воєнного стану

16:48 14.05.2025
Міносвіти запускає мережу стартап-шкіл - інкубаторів - акселераторів

Міносвіти запускає мережу стартап-шкіл - інкубаторів - акселераторів

17:18 09.05.2025
Розпочала роботу освітня платформа для жителів Криму - Міносвіти

Розпочала роботу освітня платформа для жителів Криму - Міносвіти

16:26 09.05.2025
Міносвіти оновило підходи до фінансування наукових об’єктів, які мають статус національного надбання

Міносвіти оновило підходи до фінансування наукових об’єктів, які мають статус національного надбання

17:45 07.05.2025
Лісовий констатує зростання вибору випускниками шкіл професійної освіти

Лісовий констатує зростання вибору випускниками шкіл професійної освіти

09:40 05.05.2025
В KSE поскаржилися на відмову Міносвіти в дозволі переводити студентів-бюджетників на спеціальність "математика" через бюрократію

В KSE поскаржилися на відмову Міносвіти в дозволі переводити студентів-бюджетників на спеціальність "математика" через бюрократію

ВАЖЛИВЕ

У ЄС затверджено фінансовий інструмент у 150 млрд євро для підтримки інвестицій в оборону, передбачається участь і України

В Україні будується мережа з приблизно 200 підземних шкіл

Зеленський привітав воїнів Сил спеціальних операцій

Велика Британія спрямує $3 млрд від ініціативи ERA на посилення української оборони

Сили оборони знешкодили 43 із 60 БпЛА

ОСТАННЄ

Пенсійний фонд направив на виплату пенсій за травень майже 68 млрд грн – Шмигаль

Програма із залучення викладачів іноземних вишів до українських університетів запрацює наступного року - Ковальська

Ми змінили підхід до ідеї створення "Президентського університету" - заступниця голови ОП Ковальська

Більше 200 військових загинули у російських тюрмах через тортури та ненадання меддопомоги — розслідування АР

Президент України присвоїв звання Героя України капітану Атаманюку (посмертно)

У ЄС затверджено фінансовий інструмент у 150 млрд євро для підтримки інвестицій в оборону, передбачається участь і України

Президент України присвоїв звання Героя України лейтенанту Михальчуку (посмертно)

На Одещині затримали водіїв з Молдови, які перевозили порушників

СБУ затримала "крота" ФСБ у військовій частині на Кіровоградщині

Україна просить партнерів збільшити поставки, в т. ч. нових систем ППО, після російських обстрілів - Сибіга

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА