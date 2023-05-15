Події

19:29 15.05.2023

Автомобіль підрозділу "Білий янгол" потрапив під обстріл на сході України, п'ятеро поліцейських дістали поранення

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П'ятеро співробітників поліції дістали поранення в понеділок унаслідок потрапляння автомобіля поліцейського підрозділу "Білий янгол" під обстріл біля м. Часів Яр Бахмутського району Донецької області, повідомляють у телеграм-каналі Національної поліції України.

Як повідомив начальник поліції Києва Іван Вигівський, члени екіпажу самі вибралися із зони ураження, їм надано медичну допомогу. Їхній стан з'ясовують.

"На жаль, така самовіддана та професійна робота виконується правоохоронцями з ризиком для життя", - зазначив він.

У Нацполіції розповіли, що підрозділу "Білий янгол" поклав початок підрозділ поліції Донецької області, який евакуював дітей і цілі сім'ї з небезпечних територій, розвозив гуманітарну допомогу і допомагав місцевим жителям. Перший екіпаж працював на автомобілі швидкої допомоги, який отримав назву "Білий янгол".

Тепер до складу підрозділу входять понад 20 поліцейських екіпажів, які постійно працюють поблизу ліній фронту. На їхньому рахунку тисячі евакуйованих громадян, зокрема 600 дітей. Підрозділ опікується наданням медичної допомоги, госпіталізацією поранених жертв війни, евакуацією тіл загиблих, доставкою гуманітарної допомоги туди, куди не можуть заїхати волонтери.

 

Теги: #поліція #постраждалі #обстріл #донецька

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