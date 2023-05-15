Біля Києва горить 15 га лісової підстилки - ДСНС

Загоряння лісової підстилки на площі 15 га виникло неподалік села Нові Петрівці Вишгородського району Київської області в понеділок.

Як повідомляється в телеграм-каналі Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області, відповідне повідомлення надійшло до Служби порятунку о 14:20.

Для гасіння пожежі залучено 25 осіб та сім одиниць техніки, для оцінки ситуації використовують квадрокоптер. "Триває локалізація пожежі. Ситуація контрольована", - йдеться в повідомленні.