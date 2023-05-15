У західних областях України у вівторок і середу - короткочасні дощі, на решті території без опадів

У вівторок, 16 травня, у західних областях України очікуються короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без суттєвих опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південний, південно-східний, 5-10 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-13°, удень 18-23°, у південній частині до 25°, на високогір'ї Карпат уночі 4-9° тепла, удень 9-14°.

У Києві у вівторок без суттєвих опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, удень 20-22°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 16 травня найвища температура вдень була 30,6° у 1907 р., найнижча вночі 3,2° у 1919 р.

У середу, 17 травня, у західних областях України короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів.

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 10-15° (у східних областях 8-13°), удень 22-27°, у західних областях 19-24°.

У середу в Києві без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, удень 24-26°.