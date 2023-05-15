У Гаазі буде створено реєстр руйнувань, завданих Росією в її війні проти України - фон дер Ляєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що для створення умов, щоб Росія заплатила за руйнування, яких вона завдала під час війни проти України, у Гаазі буде створено спеціальний реєстр руйнувань.

Про це вона сказала в Брюсселі на пресконференції, анонсуючи участь разом із президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем у саміті Європейської Ради.

"У Рейк'явіку ми обговоримо, як притягнути Росію до відповідальності. Я підтримую створення трибуналу, щоб привести російські злочини агресії до суду. Ми також вирішимо щодо створення в Гаазі реєстру руйнувань. Це буде перший крок, але дуже хороший у напрямі російської компенсації", - сказала фон дер Ляєн.