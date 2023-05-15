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11:21 15.05.2023

Фірташ отримав від СБУ та БЕБ повідомлення про підозру - джерело

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Фірташ отримав від СБУ та БЕБ повідомлення про підозру - джерело

Власник Group DF бізнесмен  Дмитро Фірташ отримав від Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомлення про підозру, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах.

Згідно з інформацією джерела, підозру вручають Фірташу та вісьмом топменеджерам його компаній. З ранку понеділка відбуваються обшуки в керівників фірм олігарха (Регіональна газова компанія, "ЙЕ Енергія") та облгазів.

Правоохоронці викрили схему, згідно з якою підконтрольні Фірташу структури купували паливо в його компанії, але насправді отримували 30% від обсягів. Штучний дефіцит покривали за рахунок державного газу, частину грошей привласнював собі Фірташ.

Згідно з даними джерела, за сім років така схема завдала збитків бюджету країни на 18 млрд грн.

Теги: #фірташ #підозра

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