Події

08:49 15.05.2023

Шестеро людей загинули і троє поранені в результаті обстрілів Херсона та області

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Шестеро людей загинули і троє поранені в результаті обстрілів Херсона та області

Шість мирних жителів загинули і ще троє поранені внаслідок 86 ворожих обстрілів Херсона та області за минулу добу, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник здійснив - 86 обстрілів, випустивши 381 снаряд із важкої артилерії, танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази (9 снарядів)... Через російську агресію шестеро людей загинули, ще троє дістали поранення", - написав він у телеграм-каналі в понеділок уранці.

Прокудін також уточнив, що російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області.

За його словами, з деокупованої території області евакуйовано 56 осіб.

 

 

 

Теги: #події #херсонська_область

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