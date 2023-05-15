За добу на Харківщині двоє загиблих у результаті ворожих обстрілів

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали з артилерії, мінометів і з використанням авіації населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області, є жертви серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У результаті артилерійського обстрілу с. Стариця Чугуївського району, на жаль, загинули 2 цивільних. У с. Подоли Куп'янського району обстрілами пошкоджено два приватних домоволодіння, сталася пожежа. У с. Фиголівка Куп'янського району внаслідок мінометних обстрілів пошкоджено приватний житловий будинок", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.