Події

07:32 15.05.2023

Авіація Сил оборони за добу ліквідувала 2 ворожих БПЛА типу "Орлан-10"

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Авіація Сил оборони за добу ліквідувала 2 ворожих БПЛА типу "Орлан-10"

Сили оборони за минулу добу завдали 17 авіаційних ударів по противнику і знищили кілька ворожих БПЛА, повідомляє Генштаб ЗСУ у фейсбуці в понеділок уранці.

"Авіація Сил оборони за добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також нашими захисниками збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу "Орлан-10" та знищено БпЛА "Supercam", - зазначається в повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 4 артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та 7 важливих цілей противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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