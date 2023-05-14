Події

20:58 14.05.2023

У результаті ворожого артобстрілу в Марганецькій громаді пошкоджено сім приватних будинків, госпбудівлю, автомобіль і дві лінії електропередач

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У результаті ворожого артобстрілу в Марганецькій громаді пошкоджено сім приватних будинків, госпбудівлю, автомобіль і дві лінії електропередач

Марганецьку громаду Дніпропетровської області упродовж дня двічі атакував ворог із важкої артилерії, росіяни випустили більше ніж півтора десятка снарядів, повідомив голова ОДА Сергій Лисак.

"Сьогодні важку артилерію рашисти двічі спрямовували на Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Загалом випустили понад півтора десятка снарядів", - написав він у телеграм-каналі. "На жаль, є поранені. Є й руйнування", - зазначив він.

Раніше Лисак повідомляв про двох поранених унаслідок недільних обстрілів.

За уточненими даними, "пошкоджено 7 приватних будинків, господарську споруду, паркани, авто. Обірвано дві лінії електропередачі".

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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