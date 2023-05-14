Події

19:53 14.05.2023

Генштаб ЗС України: В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка

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Генштаб ЗС України: В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка

На чотирьох основних напрямках - лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському - протягом минулої доби відбулося приблизно 30 бойових сутичок, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ про обстановку на 18.00 неділі.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Загалом, упродовж доби, відбулося близько 30 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як повідомляється, важкі бої за місто Бахмут тривають. "До того ж протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Григорівка, Богданівка та Предтечине. Завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Іванівське та Ступочки". За даними Генштабу, від ворожих обстрілів постраждали Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Красне, Костянтинівка, Дружба, Північне, Торецьк, Шуми Донецької області.

На авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Новокалинового та Авдіївки, здійснив обстріл населених пунктів Степове, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Нетайлове, Первомайське та Карлівка Донецької області.

Як повідомляється, на мар'їнському напрямку ЗС України відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. Водночас ворожих обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Перемога та Новомихайлівка Донецької області.

Водночас на шахтарському напрямку наступальних дій не зафіксовано, лише артобстріли. Постраждали Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Як зазначається, на сіверському та слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. "Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гірськ, Леонівка, Попівка Чернігівської області та Волфине, Садки Сумської області, а також Олександрівка, Стариця на Харківщині", - повідомляє Генштаб.

На куп'янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки та Синьківки. Завдав авіаційних ударів поблизу Вільшаної та Кислівки.

На лиманському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів поблизу Ямполя, Білогорівки, Верхньокам'янського, Спірного. Артилерійського обстрілу зазнали населені пункти Макіївка Луганської області, Білогорівка, Верхньокам'янське, Спірне та Берестове Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Кізомис, Станіслав Херсонської області. Тим часом, здійснив обстріли близько 30 населених пунктів. Серед них - Времівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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