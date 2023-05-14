Будь-який мирний план має базуватися на пропозиціях України - Зеленський

Будь-який план досягнення миру в Україні базуватиметься на її пропозиціях, сказав президент України Володимир Зеленський на брифінгу після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у неділю в Берліні.

"Будь-який план миру базуватиметься на пропозиціях України. Нам не потрібно багато різних планів. Війна на нашій території, базуватися треба на нашому плані", сказав він.

Водночас Зеленський висловив зацікавленість, "щоб більше держав узяли участь у нашому саміті за Формулою миру".

"Ми готові до дискусій і пропозицій, але тільки на нашому майданчику", - сказав він.

Український президент також подякував канцлеру Шольцу та німецькому народу за допомогу Німеччини, яку він назвав "захистом життя".

Зараз, за його словами, настає "час для дій". "Ми хочемо, щоб війна закінчилася справедливим миром", - заявив він.

Президент України зазначив, що все, що є в новому пакеті допомоги Німеччини, "посилить наш захист". За словами Зеленського, Німеччина зарезервувала 11 млрд євро на оборонну підтримку України. "Це прояв сили вашої держави", - сказав він.