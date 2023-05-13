Петиція із закликом встановити достатню кількість смітників у Києві набрала потрібну кількість голосів

Петиція на сайті Київської міськради із закликом встановити достатню кількість смітників (урн) по Києву набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю петицію було подано 5 квітня, і станом на 13 травня вона набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"Проблема недостатньої кількості смітників у Києві зросла до критичних розмірів. На вулицях, у парках, громадських місцях і спальних районах величезна кількість сміття накопичується на землі, спричиняє не лише естетичний дискомфорт, а й загрозу здоров'ю жителів. Ми закликаємо місцеву владу встановити достатню кількість смітників у всьому місті, а також розмістити таблички з написом "Будь ласка, не кидайте сміття", - йдеться в тексті петиції.

Петиція має бути розглянута відповідальними особами упродовж 10 робочих днів із дня оприлюднення інформації про початок її розгляду та за можливості виконана.