У день фіналу "Євробачення-2023" у різних місцях Лондона з'явиться синьо-жовте підсвічування на знак підтримки України

У день фіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023" у різних місцях у всьому Лондоні (Велика Британія) з'явиться синьо-жовте підсвічування на знак підтримки України, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Київ отримав від мерії Лондона повідомлення про підтримку України перед фіналом Євробачення. У листі від столиці Великої Британії йдеться, що в різних місцях по всьому Лондону сьогодні зʼявиться синьо-жовто підсвітлення на знак підтримки України", - написав він на фейсбук-сторінці.

Також наголошується, що шанувальники "Євробачення" зможуть дивитися фінал конкурсу в офіційній фан-зоні в парку Battersea в Лондоні.

Як повідомлялося, гурт Tvorchi з піснею "Heart Of Steel" переміг у національному відборі. Вона представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023". Через війну, що триває, після низки обговорень було вирішено, що "Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії (Ліверпуль) від імені України. Гасло конкурсу 2023 року - "Об'єднані музикою", а на логотипі зображено серця в національних кольорах України та Британії, які "б'ються в унісон".

Фінал "Євробачення-2023" відбудеться в суботу, 13 травня, група Tvorchi виступить під номером 19.