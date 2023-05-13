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21:25 13.05.2023

Італія підтримує активізацію партнерства України з НАТО та інтеграцію в ЄС

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Італія підтримує активізацію партнерства України з НАТО та інтеграцію в ЄС

Італія готова підтримувати подальшу активізацію партнерства України з НАТО і допомагати в процесі інтеграції в ЄС і проведенні реформ, заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

"Ми також хочемо посилити партнерство України з НАТО. Ми говоритимемо про це на саміті у Вільнюсі в липні. Це буде основною темою зустрічі", - заявила вона на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у суботу в Римі.

Крім того, вона наголосила, що Італія підтримує шлях вступу України в ЄС і допомагатиме українцям у процесі інтеграції та реформ.

"В Україні зараз триває боротьба за захист європейських цінностей. А це цінності всіх наших громадян, ось чому ми зайняли активну позицію в підтримці надання Україні статусу кандидата в члени ЄС", - сказала вона.

Також Мелоні зазначила, що Італія надає повну підтримку реалізації Чорноморської зернової ініціативи, що необхідно для глобальної продовольчої безпеки.

 

 

Теги: #нато #україна #єс #мелоні

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