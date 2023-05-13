Події

21:22 13.05.2023

Успіхи ЗС України призведуть до зниження підтримки Путіна

1 хв читати
Успіхи ЗС України призведуть до зниження підтримки Путіна

Із успіхами Збройних сил України підтримка президента РФ Володимира Путіна в країні буде зменшуватися, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Вихід точно є. У нас будуть контрнаступальні дії. Ми буди відштовхувати його назад. Його підтримка буде зменшуватися. З'являться внутрішні питання, він їх буде вирішувати. У нас мотивація буде тільки збільшуватися", - сказав він у суботу в інтерв'ю італійським ЗМІ.

Паралельно, сказав Зеленський, "ми організуємо саміт за формулою миру і розробимо план, який зрозуміло як впроваджувати".

"Частина плану буде впроваджена без представників Росії, а для частини - знадобляться якісь представники. Коли ми будемо на адмінкордонах Криму, його підтримка зменшиться. Його внутрішнє коло буде тиснути на нього",- сказав Зеленський.

"Недовго залишилося", - наголосив він.

 

 

Теги: #путін #підтримка #зсу #успіхи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:39 13.05.2023
У день фіналу "Євробачення-2023" у різних місцях Лондона з'явиться синьо-жовте підсвічування на знак підтримки України

У день фіналу "Євробачення-2023" у різних місцях Лондона з'явиться синьо-жовте підсвічування на знак підтримки України

20:36 13.05.2023
Після України Путін нападе на країни НАТО - Зеленський в інтерв'ю італійським ЗМІ

Після України Путін нападе на країни НАТО - Зеленський в інтерв'ю італійським ЗМІ

20:15 13.05.2023
Італія продовжить військову підтримку України

Італія продовжить військову підтримку України

19:48 13.05.2023
Мені здається, я отримав сигнал підтримки формули миру від Ватикану - Зеленський

Мені здається, я отримав сигнал підтримки формули миру від Ватикану - Зеленський

19:38 13.05.2023
МК "Запоріжсталь" передав аеророзвідці ЗС України обладнання

МК "Запоріжсталь" передав аеророзвідці ЗС України обладнання

13:44 13.05.2023
Оборонна операція на Бахмутському напрямку триває - Сирський

Оборонна операція на Бахмутському напрямку триває - Сирський

13:36 12.05.2023
"Метінвест" передав нацгвардійцям України оптику і техніку на 10 млн грн

"Метінвест" передав нацгвардійцям України оптику і техніку на 10 млн грн

18:16 11.05.2023
Резніков про проєкт Канади та Латвії з підготовки українських офіцерів: опанують процес планування, координації маневрів і ведення розвідки

Резніков про проєкт Канади та Латвії з підготовки українських офіцерів: опанують процес планування, координації маневрів і ведення розвідки

14:12 11.05.2023
На потреби ЗСУ стягнуто понад 700 тис. грн заставних коштів, внесених іноземцями-фальшивомонетниками - прокуратура

На потреби ЗСУ стягнуто понад 700 тис. грн заставних коштів, внесених іноземцями-фальшивомонетниками - прокуратура

12:55 11.05.2023
Я думаю, ми не втратимо двопартійну підтримку в США - Зеленський

Я думаю, ми не втратимо двопартійну підтримку в США - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

До складу нацжурі "Євробачення-2023" увійшли співаки Фоззі, Світлана Тарабарова, Тоня Матвієнко, Олег Собчук та піаніст Євген Хмара

В Україні настане мир тоді, коли РФ припинить вести бойові дії - прем'єрка Італії

Зеленський запросив політичних лідерів Італії відвідати Україну і побачити, що там наробив Путін

Прем'єрка Італії: Я переконана, що Україна переможе

Італія підтримує активізацію партнерства України з НАТО та інтеграцію в ЄС

ОСТАННЄ

До складу нацжурі "Євробачення-2023" увійшли співаки Фоззі, Світлана Тарабарова, Тоня Матвієнко, Олег Собчук та піаніст Євген Хмара

Мер Тернополя закликав перебувати у безпечному місці до відбою тривоги

У Маріуполі окупанти допитують місцеве населення, залучаючи представників слідчого комітету РФ

Петиція із закликом встановити достатню кількість смітників у Києві набрала потрібну кількість голосів

В Україні настане мир тоді, коли РФ припинить вести бойові дії - прем'єрка Італії

Зеленський запросив політичних лідерів Італії відвідати Україну і побачити, що там наробив Путін

Прем'єрка Італії: Я переконана, що Україна переможе

У ЄС поки що не можуть домовитися щодо чергового пакета санкцій стосовно РФ

Італія підтримує активізацію партнерства України з НАТО та інтеграцію в ЄС

Кулеба за підсумками неформальної зустрічі голів МЗС країн ЄС: Із усіх питань рухаємося до конкретних рішень

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА