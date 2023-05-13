Успіхи ЗС України призведуть до зниження підтримки Путіна

Із успіхами Збройних сил України підтримка президента РФ Володимира Путіна в країні буде зменшуватися, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Вихід точно є. У нас будуть контрнаступальні дії. Ми буди відштовхувати його назад. Його підтримка буде зменшуватися. З'являться внутрішні питання, він їх буде вирішувати. У нас мотивація буде тільки збільшуватися", - сказав він у суботу в інтерв'ю італійським ЗМІ.

Паралельно, сказав Зеленський, "ми організуємо саміт за формулою миру і розробимо план, який зрозуміло як впроваджувати".

"Частина плану буде впроваджена без представників Росії, а для частини - знадобляться якісь представники. Коли ми будемо на адмінкордонах Криму, його підтримка зменшиться. Його внутрішнє коло буде тиснути на нього",- сказав Зеленський.

"Недовго залишилося", - наголосив він.