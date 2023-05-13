Події

19:45 13.05.2023

Ворог зосереджує основні зусилля на бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, ЗС України відбили близько 40 атак

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Ворог зосереджує основні зусилля на бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, ЗС України відбили близько 40 атак

Збройні сили України відбили близько 40 атак російських окупантів, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, повідомляє Генеральний штаб.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби відбулося близько 40 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка", - йдеться в повідомленні.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На сіверському та слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Російські війська завдали авіаударів по районах н.п. Мхи, Прогрес, Семенівка Чернігівської області та Бударки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Клюси, Єліне, Заріччя, Мхи, Медведівка Чернігівської області та Стара Гута, Дем’янівка, Бачівськ, Вільна Слобода, Бобилівка Сумської області, а також Козача Лопань, Огірцеве, Гатище, Бочкове, Нестерне, Бударки на Харківщині.

На куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоселівського та східної околиці Стельмахівки. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Вільшана та Котлярівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Дворічна, Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На лиманському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не здійснював. Завдав авіаційного удару по районах н.п. Білогорівка Луганської області та Верхньокам'яного і Спірне - Донецької. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти, що поруч із лінією бойового зіткнення, а саме: Макіївка Луганської області, Білогорівка, Верхньокам'яне Спірне та Берестове Донецької області.

На лиманському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару по районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське і Спірне - Донецької. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти, що  поряд з лінією бойового зіткнення, а саме: Макіївка Луганської області, Білогорівка, Верхньокам’янське Спірне та Берестове Донецької області.

На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Богданівка, Бахмут та Біла Гора.

Поряд із веденням позиційної оборони наші захисники ведуть і активні дії, зокрема, наступальні. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Дружба, Північне, Південне, Торецьк, Донецької області.

На авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару по району населеного пункту Авдіївка. Обстріляв з артилерії також Первомайське та Карлівку Донецької області.

На мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали і населені пункти Георгіївка та Побєда Донецької області.

На шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару по району населеного пункту Пречистівка. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка та Шахтарське.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Времівка Донецької області, Бурлацьке, Затишшя, Гуляйполе, Малі Щербаки Запорізької області, а також Берислав і Козацьке Херсонської області. Поміж тим, здійснив обстріли населених пунктів, що  поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них - Малинівка, Гуляйполе, Білогір'я, Новоданилівка, Новоандріївка, Новопавлівка, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Антонівка, Чорнобаївка Херсонської області та місто Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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