Події

14:11 13.05.2023

У Києві відкрили алею волонтерів ТЧХУ

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У Києві відкрили алею волонтерів ТЧХУ

В одному з парків української столиці відкрили Алею волонтерів Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ).

"У Києві з'явилася Алея волонтерства, присвячена стійкості та незламності волонтерів Товариства Червоного Хреста України", - повідомляє сайт організації.

Від початку широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України (24 лютого 2022 р. - ІФ-У) волонтери ТЧХУ надали допомогу понад 10 мільйонам українців.

У повідомленні зазначається, що допомога волонтерів сьогодні людям потрібна цілодобово. Волонтери ТЧХУ евакуюють людей із населених пунктів, де тривають бойові дії, доставляють гуманітарну допомогу у віддалені населені пункти України для підтримки постраждалих від війни.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", Алея волонтерів ТЧХУ розташована в парку партизанської слави в Дарницькому районі столиці.

Теги: #алея #тчху

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