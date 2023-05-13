У Києві відкрили алею волонтерів ТЧХУ

В одному з парків української столиці відкрили Алею волонтерів Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ).

"У Києві з'явилася Алея волонтерства, присвячена стійкості та незламності волонтерів Товариства Червоного Хреста України", - повідомляє сайт організації.

Від початку широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України (24 лютого 2022 р. - ІФ-У) волонтери ТЧХУ надали допомогу понад 10 мільйонам українців.

У повідомленні зазначається, що допомога волонтерів сьогодні людям потрібна цілодобово. Волонтери ТЧХУ евакуюють людей із населених пунктів, де тривають бойові дії, доставляють гуманітарну допомогу у віддалені населені пункти України для підтримки постраждалих від війни.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", Алея волонтерів ТЧХУ розташована в парку партизанської слави в Дарницькому районі столиці.