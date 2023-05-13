Дзвінки з погрозами отримали у двох аеропортах Чорногорії, заходи безпеки посилено, авіасполучення не припиняли

В аеропортах чорногорських міст Подгориця і Тіват у суботу надійшли телефонні дзвінки з погрозами, у зв'язку з чим там довелося посилити заходи безпеки, повідомляє чорногорська телерадіокомпанія РТЦГ.

"У Подгориці літак "Австрійських авіаліній" відправили на додаткову перевірку, але авіасполучення ні в Подгориці, ні в Тіваті не припиняли", - наводить РТЦГ інформацію "Аеродромів Чорногорії", відомства, яке курує роботу повітряних гаваней країни.

У поліції Чорногорії повідомили, що дзвінки з погрозами щодо безпеки авіаперевезень надійшли із зарубіжних номерів, з якої країни саме, не уточнюють.

РТЦГ нагадує, що протягом минулого року низка державних установ Чорногорії неодноразово отримувала дзвінки про мінування, які згодом виявлялися хибними.