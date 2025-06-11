Президент Чорногорії та прем'єри Чорногорії й Греції у середу перебуватимуть в Одесі

Президент Чорногорії Яків Мілатович, прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у середу, 11 червня, перебуватимуть в Одесі (Україна).

Як повідомляється на сайті уряду Греції, Міцотакіс в Одесі візьме участь у 4-му саміті Україна-Південно-Східна Європа.

На сайті президента Чорногорії зазначається, що Яків Мілатович перебуватиме в Одесі, де на запрошення президента Володимира Зеленського візьме участь у Саміті Україна – Південно-Східна Європа.

Мілатович виступить на пленарному засіданні, а також візьме участь у пресконференції з президентом України та іншими лідерами регіону, включаючи новообраного президента Румунії, президентку Молдови, прем'єр-міністра Хорватії, прем'єр-міністра Греції, прем'єр-міністра Болгарії та інших. Також, на полях саміту, президент Чорногорії проведе низку двосторонніх зустрічей, спрямованих на покращення регіональної співпраці.

Згідно з повідомленням на сайті хорватського уряду, прем'єр-міністр Пленкович сьогодні прибув до України для зустрічі на саміті Україна – Південно-Східна Європа. Це вже четвертий візит прем'єр-міністра до України з початку російської агресії у лютому 2022 року.

Зазначається, що за минулий період Хорватія надала Україні військову, економічну, гуманітарну та допомогу з розвитку на суму 315 мільйонів євро, а також забезпечила притулок 30 000 українців, переміщених через війну.

Під час саміту також запланована зустріч прем'єр-міністра з президентом України Зеленським.

22 травня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, і запросив його до участі у саміті Україна - Південно-Східна Європа.

23 травня прем'єр Хорватії підтвердив президент Зеленському участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа