Україна й Чорногорія діятимуть спільно як кандидати на вступ до ЄС – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту Європейської політичної спільноти у албанській Тирані провів зустріч з президентом Чорногорії Яковом Мілатовичем. Про перебіг розмови Зеленський розповів у п'ятницю в офіційному телеграм-каналі.

"Зустрівся з Президентом Чорногорії Яковом Мілатовичем. Домовилися посилювати співпрацю між Україною та Чорногорією в різних сферах. Обмінюватимемося досвідом і на шляху до ЄС: маємо спільну мету та можемо діяти разом заради її якнайшвидшого наближення", - повідомив Зеленський у Телеграм.

Окремою темою розмови президентів були зусилля заради досягнення справедливого миру і тиск на Росію, який має його наблизити.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14228