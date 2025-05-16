Інтерфакс-Україна
Події
22:14 16.05.2025

Україна й Чорногорія діятимуть спільно як кандидати на вступ до ЄС – Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський на полях саміту Європейської політичної спільноти у албанській Тирані провів зустріч з президентом Чорногорії Яковом Мілатовичем. Про перебіг розмови Зеленський розповів у п'ятницю в офіційному телеграм-каналі.

"Зустрівся з Президентом Чорногорії Яковом Мілатовичем. Домовилися посилювати співпрацю між Україною та Чорногорією в різних сферах. Обмінюватимемося досвідом і на шляху до ЄС: маємо спільну мету та можемо діяти разом заради її якнайшвидшого наближення", - повідомив Зеленський у Телеграм. 

Окремою темою розмови президентів були зусилля заради досягнення справедливого миру і тиск на Росію, який має його наблизити.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14228

Теги: #чорногорія #мілатович #зустріч #зеленський

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