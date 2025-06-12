Інтерфакс-Україна
Події
18:43 12.06.2025

Чорногорія приєднається до програми навчання українських солдат

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Чорногорія приєднається до програми навчання українських солдат

Парламент Чорногорії ухвалив рішення про направлення військовослужбовців чорногорської армії до Місії військової допомоги Європейського Союзу Україні. 49 з 81 члена проголосували за це рішення, повідомляє Radio Slobodna Evropa.

"Це рішення надійшло до парламентської процедури дев'ять місяців тому і очікувало на прийняття. Опозиція звинуватила спікера парламенту Андрію Мандича, який є противником НАТО та прихильником президента Росії Володимира Путіна, у перешкоджанні його прийняттю. Його партія, яка входить до правлячої коаліції, виступає проти членства в Альянсі та санкцій, які Чорногорія запровадила проти Росії за її агресію проти України", - зазначається у повідомленні.

Міністр оборони Драган Крапович, коментуючи рішення, наголосив що "немає жодного питання" про розгортання чорногорських солдатів у цій місії на території України.

"Я хочу, щоб це було кришталево ясно. Я б ніколи не підтримав щось подібне. Вся діяльність цієї місії здійснюється на території ЄС, у Польщі та Німеччині", – заявив міністр.

Місія Європейського Союзу – одна з двох так званих "українських місій" після російського вторгнення в лютому 2022 року, в яких має брати участь Чорногорія. Іншу місію організовує НАТО – рішення про вступ Чорногорії до неї було прийнято 7 лютого.

Теги: #навчання #чорногорія #солдати

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