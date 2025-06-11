Президент Чорногорії: будь-який шлях до миру має ґрунтуватися на чітких гарантіях безпеки для України

Будь-який шлях до миру має ґрунтуватися на чітких і здійсненних гарантіях безпеки для України, заявив президент Чорногорії Яков Мілатович.

"Будь-який шлях до миру має ґрунтуватися на чітких і здійсненних гарантіях безпеки для України. Тож для досягнення цієї мети найнагальнішою передумовою прогресу є негайне припинення вогню", - сказав він на 4-му саміті "Україна-Південно-Східна Європа" в Одесі у середу.

Президент підкреслив, що єдиним надійним сигналом має стати припинення невибіркових бомбардувань українських міст, як ті, що відбуваються по Одесі. Мілатович наголосив, що "справжня прихильність до миру має бути втілена в конкретні дії, і ці дії мають розпочатися з порятунку життів сьогодні, а не завтра".

"Чорногорія залишатиметься непохитним, відданим і надійним партнером і справжнім другом України та її народу", - запевнив він.

Крім того, президент зазначив, що Чорногорія залишається зосередженою на завершенні переговорів про вступ з ЄС та становленні наступною державою-членом ЄС до 2028 року.

"І з цієї позиції найпросунутішої країни на шляху до вступу до ЄС, ми продовжуватимемо рішуче підтримувати інтеграцію до ЄС інших країн Західних Балкан, а також України та Молдови", - наголосив він.