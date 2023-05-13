На Хмельниччині 21 постраждалий від нічного обстрілу РФ, 2 госпіталізовано

У Хмельницькій обласній державній адміністрації повідомляють про 21 постраждалого жителя області внаслідок ракетного удару російських окупантів по території Хмельницького району в ніч на суботу.

"Двох із них госпіталізовано, іншим надано медичну допомогу та переведено на амбулаторне лікування", - повідомляють у телеграм-каналі обладміністрації.

Як наголошується в повідомленні, у населених пунктах поблизу епіцентру удару потужними вибуховими хвилями пошкоджено цивільні об'єкти. У них вибито вікна, двері, пошкоджено дахи. Зокрема, пошкоджено навчальні, медичні та культурні заклади, адміністративні будівлі, промислові об'єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки.

На місці атаки працюють спецслужби, проводиться оцінка завданих збитків і відбувається попередня підготовка для відновлення пошкодженого майна, розповіли в обладміністрації.

Як повідомлялося, під час обстрілу в ніч на суботу російські окупанти поцілили по об'єкту критичної інфраструктури в Хмельницькій області. Також вибуховою хвилею пошкоджено будівлю енергетичного об'єкта. Енергопостачання та газопостачання залишається стабільним, відключень споживачів немає.

Мер Хмельницького Олександр Симчишин раніше повідомляв про 11 постраждалих жителів обласного центру, з яких одного госпіталізовано, його життю нічого не загрожує, решта лікуються амбулаторно. "Ступені поранення інших - це порізи склом, поранення від ударів, коли, наприклад, падала стеля, двері тощо", - розповів він.

За словами мера, у місті вибуховою хвилею суттєво пошкоджено житлову інфраструктуру.

"Укрзалізниця" повідомила, що у зв'язку з нічною ворожою атакою на Хмельниччині транспортний рух у регіоні обмежено, очікували на затримку 5 поїздів.