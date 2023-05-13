ЗСУ досягли успіхів на північний захід від Бахмута, бойовики "Вагнера" перебувають під загрозою оточення - ISW

Українські сили домоглися станом на 12 травня успіхів на північний захід від м. Бахмут Донецької області під час локальних контратак, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 12 травня.

"Українські сили домоглися успіхів на північний захід від Бахмута в районі між Богданівкою і Берхівкою... Частини 200 окремої мотострілецької бригади втратили свої позиції в районі між Григорівкою і Дубово-Василівкою приблизно за 6 км на північний захід від Бахмута", - ідеться у зведенні.

За даними ISW, кілька російських джерел попередили, що українські сили можуть намагатися оточити бойовиків приватної військової компанії "Група Вагнера" в Бахмуті, а ватажок ПВК Євген Приогожин заявив, що українські сили наближаються до Берхівки.

Своєю чергою Міністерство оборони РФ відкинуло заяви про наступ українських військ і натомість заявило, що всі атаки українських сил у районі Берхівки відбито "з урахуванням сприятливих умов Берхівського водосховища". Також Міноборони РФ "спробувало відвернути і заспокоїти інформаційну параною з приводу можливого українського контрнаступу на харківсько-луганському фронті", повідомили в ISW.

За даними аналітиків, російські джерела продовжують висловлювати припущення про можливу підготовку українського контрнаступу на півдні України, проте українські та американські чиновники заявили, що українські сили ще не почали запланованого контрнаступу.