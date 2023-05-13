Події

11:14 13.05.2023

У Хмельницькому вибуховою хвилею пошкоджено багато житлових будинків, навчальних закладів і підприємств, 11 жителів міста поранені - мер

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У Хмельницькому вибуховою хвилею пошкоджено багато житлових будинків, навчальних закладів і підприємств, 11 жителів міста поранені - мер

Одинадцять мирних жителів м. Хмельницького дістали поранень унаслідок ракетного удару російських окупантів по території Хмільницького району в ніч на суботу, одного з них госпіталізовано, решта лікуються амбулаторно, повідомив мер міста Олександр Симчишин.

"На території Хмельницької громади прильотів не було, але було влучання по одному з об'єктів на території іншої громади, сусідньої з нами. Ну і, як наслідок - вибухові хвилі, кілька вибухових хвиль завдали дуже серйозної шкоди нашій міській інфраструктурі. В нас на зараз уже 11 поранених, одну людину госпіталізовано, але її життю нічого не загрожує. Ступені поранення інших - це порізи склом, ушкодження від ударів, коли, наприклад, падала стеля, двері тощо", - сказав Симчишин в ефірі Національного телемарафону в суботу вранці.

За його словами, в місті суттєво пошкоджено житлову інфраструктуру. "Йдеться про сотні будинків: це і багатоповерхові житлові будинки, і приватні житлові будинки, переважно це дахи, стелі, двері, вікна. Постраждала велика частина навчальних закладів – знову-таки, це вікна, двері. Постраждали об'єкти культури, об'єкти комерційні, промислові підприємства, адміністративні приміщення... Це стосується кількох мікрорайонів, ми вже надаємо людям допомогу в цій ситуації", - розповів мер.

Симчишин також пообіцяв хмельничанам щонайменше часткову компенсацію завданих збитків тим, хто подасть заяви й документально підтвердить накладними рахунками вартість пошкоджень.

Комунальним службам, за його словами, шкоди не завдано, тож енерго- та водопостачання, робота транспорту в місті не порушені. Водночас, за словами Симчишина, пожежа, що виникла в місті внаслідок удару, ще триває, на ліквідацію може знадобитися ще кілька годин.

Як повідомлялося, внаслідок ворожого обстрілу в ніч на суботу є влучання по критичній інфраструктурі на Хмельниччині. Також через обстріл вибуховою хвилею пошкоджено будівлю енергетичного об'єкта. Водночас енергопостачання та газопостачання залишається стабільним, відключень споживачів немає.

"Укрзалізниця" повідомила, що у зв'язку з нічною ворожою атакою на Хмельниччині транспортний рух у регіоні обмежено, очікувалася затримка п'яти поїздів.

Теги: #хмельницький #обстріли #симчишин

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