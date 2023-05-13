У Хмельницькій області є приліт по критичній інфраструктурі

Унаслідок ворожого обстрілу в ніч на суботу, є влучання по критичній інфраструктурі, повідомляє Хмельницька обласна військова адміністрація.

"Сьогодні під час повітряної тривоги ворог атакував Хмельниччину. На жаль, є приліт по критичній інфраструктурі. Об'єкт розташований поза населеними пунктами. Зберігаємо спокій. Відповідні служби працюють. Окремі поїзди сьогодні слідуватимуть зміненим графіком. Подробиці згодом", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі в суботу.