Події

07:50 13.05.2023

У Хмельницькій області є приліт по критичній інфраструктурі

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Унаслідок ворожого обстрілу в ніч на суботу, є влучання по критичній інфраструктурі, повідомляє Хмельницька обласна військова адміністрація.

"Сьогодні під час повітряної тривоги ворог атакував Хмельниччину. На жаль, є приліт по критичній інфраструктурі. Об'єкт розташований поза населеними пунктами. Зберігаємо спокій. Відповідні служби працюють. Окремі поїзди сьогодні слідуватимуть зміненим графіком. Подробиці згодом", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі в суботу.

 

 

 

Теги: #хмельницька #обстріли

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