Події

19:46 12.05.2023

Унаслідок обстрілу Нікополя поранено одну людину, зруйновано три приватні будинки, пошкоджено газопроводи та лінії електропередачі

1 хв читати
Унаслідок обстрілу Нікополя поранено одну людину, зруйновано три приватні будинки, пошкоджено газопроводи та лінії електропередачі

Унаслідок ворожого обстрілу Нікополя було поранено 1 особу, зруйновано 3 приватні будинки, пошкоджено - ще 7, під обстріл потрапили газопроводи та лінії електропередачі, повідомив міський голова Олександр Саюк.

"12 травня, п'ятниця, закінчується. День із тривогами, обстрілами. Станом на зараз, на жаль, 1 людина травмована. Зруйновано 3 приватні житлові будинки, 1 господарську споруду, паркан. Пошкоджено газопроводи та лінії електропередач, фахівці працюють над їх відновленням", - написав він на фейсбук-сторінці.

За його даними, пошкоджено також "релігійну будівлю, 7 приватних житлових будинків, 6 господарських будівель, 2 автомобілі".

Як уточнив голова Дніпропетровської ОВА Микола Лукашук у телеграм-каналі, під час денних обстрілів Нікопольщини поранення отримав "29-річний юнак, він у стабільному стані. Ще одну 71-річну жінку врятовано".

 

 

 

Теги: #обстріл #нікополь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:15 12.05.2023
Окупанти обстріляли ферму на Харківщині, одна людина загинула

Окупанти обстріляли ферму на Харківщині, одна людина загинула

20:06 11.05.2023
Окупанти обстріляли територію комунального транспортного підприємства в Херсоні, попередньо, постраждалих немає

Окупанти обстріляли територію комунального транспортного підприємства в Херсоні, попередньо, постраждалих немає

18:08 11.05.2023
Унаслідок обстрілу освітнього закладу в Херсоні сталася пожежа, постраждалих немає - ОВА

Унаслідок обстрілу освітнього закладу в Херсоні сталася пожежа, постраждалих немає - ОВА

16:31 11.05.2023
Окупанти завдали ракетного удару по Торецьку, постраждало шестеро людей - Єрмак

Окупанти завдали ракетного удару по Торецьку, постраждало шестеро людей - Єрмак

12:07 11.05.2023
Росіяни обстріляли Слов'янськ ракетою С-300, поранена жінка померла в лікарні

Росіяни обстріляли Слов'янськ ракетою С-300, поранена жінка померла в лікарні

11:19 11.05.2023
Російські війська ввечері обстріляли селище в Запорізькій області, постраждали 5 жителів

Російські війська ввечері обстріляли селище в Запорізькій області, постраждали 5 жителів

18:50 10.05.2023
Окупанти обстріляли село в Каховському районі Херсонської області, загинула жінка

Окупанти обстріляли село в Каховському районі Херсонської області, загинула жінка

13:54 10.05.2023
Окупанти обстріляли прикордонний Вовчанськ, загинув мирний житель, під завалами може бути жінка - ОВА

Окупанти обстріляли прикордонний Вовчанськ, загинув мирний житель, під завалами може бути жінка - ОВА

08:28 10.05.2023
У результаті обстрілу Костянтинівки Донецької області поранено одного жителя

У результаті обстрілу Костянтинівки Донецької області поранено одного жителя

20:55 09.05.2023
Росіяни ще двічі обстріляли прикордоння Чернігівської області

Росіяни ще двічі обстріляли прикордоння Чернігівської області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський увів санкції проти доньки колишнього міністра оборони Лебедєва, Андрія Деркача та номінальних власників компанії VS Energy

Росіяни вивели в Чорне море два ракетоносії із загальним залпом до 12 ракет типу "Калібр"

Окупанти вже програли цю війну у своїх думках - Зеленський

Повітряні сили ЗСУ щодо даних ЗМІ про 90% ефективності ППО: Такий відсоток стосується не всіх ворожих засобів ураження

Зеленський оголосив про санкції для конфіскації російської частки "Запоріжсталі"

ОСТАННЄ

Зеленський увів санкції проти доньки колишнього міністра оборони Лебедєва, Андрія Деркача та номінальних власників компанії VS Energy

Міністри оборони України та Німеччини в телефонній розмові обговорили подальші кроки щодо посилення можливостей ЗС України

Росіяни протягом дня ще чотири рази обстріляли прикордоння Чернігівщини

Очільник МЗС України анонсував тур Латинською Америкою у другій половині року

Суд дозволив спецрозслідування у справі ексгендиректора "СЕТАМ", обвинуваченого в розтраті арештованого майна

Росіяни вивели в Чорне море два ракетоносії із загальним залпом до 12 ракет типу "Калібр"

Протягом доби ворог завдав 4 ракетних і 26 авіаударів, здійснив понад 20 обстрілів із РСЗВ

Інтервали між потягами в київському метро скоротяться з 15 травня

Президента Гватемали було нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня

Перша заступниця держсекретаря США Шерман іде у відставку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА