Унаслідок обстрілу Нікополя поранено одну людину, зруйновано три приватні будинки, пошкоджено газопроводи та лінії електропередачі

Унаслідок ворожого обстрілу Нікополя було поранено 1 особу, зруйновано 3 приватні будинки, пошкоджено - ще 7, під обстріл потрапили газопроводи та лінії електропередачі, повідомив міський голова Олександр Саюк.

"12 травня, п'ятниця, закінчується. День із тривогами, обстрілами. Станом на зараз, на жаль, 1 людина травмована. Зруйновано 3 приватні житлові будинки, 1 господарську споруду, паркан. Пошкоджено газопроводи та лінії електропередач, фахівці працюють над їх відновленням", - написав він на фейсбук-сторінці.

За його даними, пошкоджено також "релігійну будівлю, 7 приватних житлових будинків, 6 господарських будівель, 2 автомобілі".

Як уточнив голова Дніпропетровської ОВА Микола Лукашук у телеграм-каналі, під час денних обстрілів Нікопольщини поранення отримав "29-річний юнак, він у стабільному стані. Ще одну 71-річну жінку врятовано".