Очільник МЗС України анонсував тур Латинською Америкою у другій половині року

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба планує тур Латинською Америкою у другій половині року, в рамках якого відвідає низку країн регіону.

"Гватемала безпрецедентно відреагувала на повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Ми це помітили, і завжди будемо вдячні. Це те, чому я тут. Але я планую більший латиноамериканський тур у другій половині року. І як частина цього туру - я маю намір відвідати низку країн регіону", - сказав Кулеба на пресконференції з головою МЗС Гватемали Маріо Букаро.

Кулеба зазначив, що Україна наразі підтримує постійний діалог із безліччю країн Латинської Америки на президентському рівні та рівні глави МЗС.

"Наприклад, учора ми приймали в Києві головного радника Спеціальної дорадчої служби Адміністрації президента Бразилії Селсо Аморіма", - додав міністр.

За словами керівника відомства, 2023 рік стане для України "роком відносин із Латинською Америкою".

"Ви будете багато від нас чути. І звичайно, ми будемо раді чути багато від Латинської Америки і приймати у нас гостей із Латинської Америки", - сказав Кулеба.