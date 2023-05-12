Суд дозволив спецрозслідування у справі ексгендиректора "СЕТАМ", обвинуваченого в розтраті арештованого майна

Суд надав дозвіл на спецрозслідування у справі стосовно організатора розтрати арештованого майна на 485 млн грн, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"12 травня 2023 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно особи, яка обґрунтовано підозрюється в організації розтрати арештованого майна на 485 млн грн", - ідеться в повідомленні САП у телеграм-каналі в п'ятницю.

Як повідомляється, підтримка судом позиції САП і НАБУ щодо спеціального досудового розслідування дасть змогу завершити досудове розслідування стосовно підозрюваного та направити справу до ВАКС для розгляду по суті.

На сьогодні підозрюваний перебуває в міжнародному розшуку. 19 квітня 2023 року йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після його затримання та доставлення до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Як повідомлялося, 29 грудня 2022 року ексгендиректору "СЕТАМ" (обіймав посаду з травня 2016 року до лютого 2020 року) було повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України як організатору схеми з розтрати понад 485 млн грн арештованого майна. Разом із ним було оголошено підозри ще двом учасникам злочинної групи.

За даними САП, у 2017-2018 рр. організатор запропонував голові АРМА запровадити корупційну схему щодо реалізації арештованого майна. План передбачав встановлення контролю над усіма процесами в АРМА - від моменту передачі речових доказів до їх продажу за заниженою вартістю на підконтрольному торговому майданчику наперед визначеним компаніям. Керівник АРМА, погодившись із пропозицією, забезпечував ухвалення необхідних рішень для безперешкодної маніпуляції з арештованим майном.

У свою чергу гендиректор "СЕТАМ" забезпечував проведення електронних торгів із метою реалізації доказів за заниженими цінами та створення необхідних умов для перемоги заздалегідь визначених юридичних осіб. Директор приватної компанії надавав правову допомогу та забезпечував участь в електронних торгах "СЕТАМ" підконтрольних приватних компаній для створення видимості конкуренції.

Було встановлено чотири епізоди злочинної діяльності: продаж трьох земельних ділянок в Одеській області, які було придбано для будівництва магазинів торговельної мережі "Ашан" (реальну вартість яких було зменшено у 18 разів); продаж 2,6 тис. тонн піску річкового середньої та дрібної крупності в Київській області (зменшено вартість більше ніж у 6 разів порівняно з ринковою); продаж понад 4,5 тис. тонн карбаміду (вартість зменшено майже у 5 разів); продаж зерна, крупи й олійних культур (зменшено вартість у 4 рази). Загалом слідство встановило причетність до злочинного угруповання 11 осіб.