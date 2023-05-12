Події

19:33 12.05.2023

Суд дозволив спецрозслідування у справі ексгендиректора "СЕТАМ", обвинуваченого в розтраті арештованого майна

2 хв читати
Суд дозволив спецрозслідування у справі ексгендиректора "СЕТАМ", обвинуваченого в розтраті арештованого майна

Суд надав дозвіл на спецрозслідування у справі стосовно організатора розтрати арештованого майна на 485 млн грн, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"12 травня 2023 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно особи, яка обґрунтовано підозрюється в організації розтрати арештованого майна на 485 млн грн", - ідеться в повідомленні САП у телеграм-каналі в п'ятницю.

Як повідомляється, підтримка судом позиції САП і НАБУ щодо спеціального досудового розслідування дасть змогу завершити досудове розслідування стосовно підозрюваного та направити справу до ВАКС для розгляду по суті.

На сьогодні підозрюваний перебуває в міжнародному розшуку. 19 квітня 2023 року йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після його затримання та доставлення до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Як повідомлялося, 29 грудня 2022 року ексгендиректору "СЕТАМ" (обіймав посаду з травня 2016 року до лютого 2020 року) було повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України як організатору схеми з розтрати понад 485 млн грн арештованого майна. Разом із ним було оголошено підозри ще двом учасникам злочинної групи.

За даними САП, у 2017-2018 рр. організатор запропонував голові АРМА запровадити корупційну схему щодо реалізації арештованого майна. План передбачав встановлення контролю над усіма процесами в АРМА - від моменту передачі речових доказів до їх продажу за заниженою вартістю на підконтрольному торговому майданчику наперед визначеним компаніям. Керівник АРМА, погодившись із пропозицією, забезпечував ухвалення необхідних рішень для безперешкодної маніпуляції з арештованим майном.

У свою чергу гендиректор "СЕТАМ" забезпечував проведення електронних торгів із метою реалізації доказів за заниженими цінами та створення необхідних умов для перемоги заздалегідь визначених юридичних осіб. Директор приватної компанії надавав правову допомогу та забезпечував участь в електронних торгах "СЕТАМ" підконтрольних приватних компаній для створення видимості конкуренції.

Було встановлено чотири епізоди злочинної діяльності: продаж трьох земельних ділянок в Одеській області, які було придбано для будівництва магазинів торговельної мережі "Ашан" (реальну вартість яких було зменшено у 18 разів); продаж 2,6 тис. тонн піску річкового середньої та дрібної крупності в Київській області (зменшено вартість більше ніж у 6 разів порівняно з ринковою); продаж понад 4,5 тис. тонн карбаміду (вартість зменшено майже у 5 разів); продаж зерна, крупи й олійних культур (зменшено вартість у 4 рази). Загалом слідство встановило причетність до злочинного угруповання 11 осіб.

 

Теги: #розтрата #сап #сетам

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:56 14.04.2023
Полтавського міського голову звільнено з обійманої посади на виконання вироку суду

Полтавського міського голову звільнено з обійманої посади на виконання вироку суду

18:30 10.04.2023
Антикорупційні органи розшукують підозрюваних у справі про махінації з майном ФДМ, серед них Сенниченко

Антикорупційні органи розшукують підозрюваних у справі про махінації з майном ФДМ, серед них Сенниченко

19:09 06.04.2023
ВАКС заочно заарештував ексзаступника директора "Сетам" у справі про незаконне заволодіння правом вимоги на 128 млн грн

ВАКС заочно заарештував ексзаступника директора "Сетам" у справі про незаконне заволодіння правом вимоги на 128 млн грн

19:12 24.03.2023
Депутатку Колесник визнано винною в недостовірному декларуванні, але звільнено від покарання через строки давності

Депутатку Колесник визнано винною в недостовірному декларуванні, але звільнено від покарання через строки давності

17:25 24.03.2023
Суд заарештував з альтернативою застави радника ексглави ФДМ

Суд заарештував з альтернативою застави радника ексглави ФДМ

14:26 24.03.2023
Колишнього чиновника Міноборони засуджено на 4,5 року за хабар

Колишнього чиновника Міноборони засуджено на 4,5 року за хабар

15:21 21.03.2023
САП і НАБУ встановили пособників колишнього в.о. голови Держрезерву

САП і НАБУ встановили пособників колишнього в.о. голови Держрезерву

19:37 07.03.2023
У САП підтвердили клопотання про зміну запобіжного заходу Коболєву у зв'язку з неповним і несвоєчасним внесенням застави

У САП підтвердили клопотання про зміну запобіжного заходу Коболєву у зв'язку з неповним і несвоєчасним внесенням застави

16:27 07.03.2023
Суд постановив привід щодо нардепа, обвинуваченого в декларуванні недостовірних відомостей

Суд постановив привід щодо нардепа, обвинуваченого в декларуванні недостовірних відомостей

13:29 07.03.2023
Ексголова правління "Нафтогазу" Коболєв не вніс заставу в розмірі 229 млн грн у справі про зловживання службовим становищем - САП

Ексголова правління "Нафтогазу" Коболєв не вніс заставу в розмірі 229 млн грн у справі про зловживання службовим становищем - САП

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський увів санкції проти доньки колишнього міністра оборони Лебедєва, Андрія Деркача та номінальних власників компанії VS Energy

Росіяни вивели в Чорне море два ракетоносії із загальним залпом до 12 ракет типу "Калібр"

Окупанти вже програли цю війну у своїх думках - Зеленський

Повітряні сили ЗСУ щодо даних ЗМІ про 90% ефективності ППО: Такий відсоток стосується не всіх ворожих засобів ураження

Зеленський оголосив про санкції для конфіскації російської частки "Запоріжсталі"

ОСТАННЄ

Зеленський увів санкції проти доньки колишнього міністра оборони Лебедєва, Андрія Деркача та номінальних власників компанії VS Energy

Міністри оборони України та Німеччини в телефонній розмові обговорили подальші кроки щодо посилення можливостей ЗС України

Росіяни протягом дня ще чотири рази обстріляли прикордоння Чернігівщини

Унаслідок обстрілу Нікополя поранено одну людину, зруйновано три приватні будинки, пошкоджено газопроводи та лінії електропередачі

Очільник МЗС України анонсував тур Латинською Америкою у другій половині року

Росіяни вивели в Чорне море два ракетоносії із загальним залпом до 12 ракет типу "Калібр"

Протягом доби ворог завдав 4 ракетних і 26 авіаударів, здійснив понад 20 обстрілів із РСЗВ

Інтервали між потягами в київському метро скоротяться з 15 травня

Президента Гватемали було нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня

Перша заступниця держсекретаря США Шерман іде у відставку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА