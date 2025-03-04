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19:29 04.03.2025

Ексголова правління банку "Аркада" Паливода та забудовник отримали підозру в розтраті 110 млн грн вкладників

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Ексголова правління банку "Аркада" Паливода та забудовник отримали підозру в розтраті 110 млн грн вкладників

Ексголова правління банку "Аркада" Костянтин Паливода та забудовник отримали підозру в розтраті 110 млн грн добросовісних вкладників, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

В повідомленні вказано, що згідно з договором з "Аркадою" функції забудовника виконувало афілійоване з банком приватне товариство, яке зобов’язувалось організувати зведення будинків у встановлені строки та належної якості, забезпечити їх введення в експлуатацію та передати інвесторам побудовані за їхні гроші квартири.

Водночас банк узяв на себе зобов’язання забезпечити своєчасне фінансування будівництва відповідно до передбаченого договором регламенту.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор компанії-забудовника та ексголова правління банку "Аркада", перебуваючи в злочинній змові, розтратили кошти довірителів з Фонду фінансування будівництва шляхом купівлі частки в статутному капіталі одного з київських підприємств – орендаря земельної ділянки в Дарницькому районі м.Києва. Такі дії суперечать цілям, регламенту, меті та основним напрямкам діяльності Фонду фінансування будівництва.

Метою угоди начебто було отримання права оренди земельної ділянки, яка межує з тією, на якій зводили житло для інвесторів. Слід зазначити, що 15-річний строк оренди земельної ділянки, заради якої начебто і укладалась ця угода, закінчувався у тому ж 2018 році.

Таким чином, було витрачено 110 млн грн довірителів фонду. На час їх перерахування вже було відкрито провадження у справі про банкрутство підприємства, частку якого купували. Ініціатором банкрутства виступало інше приватне товариство, директором якого на той час був ексголова правління АТ АКБ "Аркада".

Експертизи, які провело слідство, встановили, що ринкова вартість "куплених" корпоративних прав підприємства складає 1 грн.

Зазначається, що досудове розслідування здійснює Управління поліції в метрополітені ГУНП у м.Києві за оперативного супроводження ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Наразі слідчі поліції Києва повідомили фігурантам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України - розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах). Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше експосадовця АТ "Аркада" вже повідомили про підозру у вчиненні злочину за аналогічною схемою. Тоді під виглядом купівлі цінних паперів з рахунків вкладників вивели майже 0,5 млрд грн.

 

Теги: #забудовник #аркада #розтрата

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