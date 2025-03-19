Інтерфакс-Україна

Події

15:13 19.03.2025

В Україну з Іспанії екстрадовано забудовника Войцеховського, який ошукав інвесторів 42 новобудов Києва

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В Україну з Іспанії екстрадовано забудовника Войцеховського, який ошукав інвесторів 42 новобудов Києва
Фото: https://npu.gov.ua

Бізнесмен-забудовник, який ошукав інвесторів 42 новобудов Києва, екстрадований з Іспанії в Україну і наразі перебуває в СІЗО з альтернативою застави в 20 млн грн, повідомляє Національна поліція України.

В повідомленні Нацполіції на сайті в середу нагадується, що поліцейські розслідували десятки кримінальних проваджень і двічі затримували фігуранта, але в обох випадках йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави, після сплати якої він втік за кордон

"Поліцейські оголосили його в міжнародний розшук, доклали всіх можливих зусиль і відшукали в Іспанії. Наразі його екстрадували в Україну, щоб він нарешті постав перед судом і отримав належне покарання за скоєні злочини", - йдеться в повідомленні Нацполіції на сайті в середу.

В поліцію уточнюють, що наразі фігурант перебуває в СІЗО, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 20 млн грн.

Нацполіція не називає ім'я екстрадованого забудовника, судячи з фабули справи, йдеться про Анатолія Войцеховського.

"Фірми, повʼязані з фігурантом, незаконно будували об’єкти на самовільно зайнятих ділянках без повного пакету дозвільної документації за цінами на 30-40% нижче ринкових. Значну кількість будівель так і не добудували, в експлуатацію ввели лише декілька", - зазначається в повідомленні.

В Нацполіції наголошують, що ошукані інвестори і досі не можуть зареєструвати право власності на ці квартири та підключитись за постійною схемою до комунальних мереж.

"Більшість будинків так і залишились підключеними за тимчасовими схемами, а значить — мешканці мають постійні перебої з електрикою та водопостачанням та сплачують за це по більшим промисловим тарифам. У деяких багатоповерхівках змушені опалювати житло дровами", - йдеться в повідомленні.

Слідчі поліції за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в місті Києві розслідували більше сотні епізодів злочинів, повʼязаних з аферами фігуранта.

"Вручили йому підозри за створення організованої злочинної групи для самовільного зайняття земельних ділянок, привласнення коштів інвесторів, організацію підроблення офіційних документів та умисне ухилення від сплати податків. Наклали арешт на його майно вартістю в 200 мільйонів гривень, 12 обвинувальних актів скерували до суду", - інформує Нацполіція.

Теги: #забудовник #іспанія #нацполіція

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